حبس المتهمين بخطف 4 مهندسين و3 آخرين بسبب "الآثار المقلدة" بكرداسة

قررت نيابة كرداسة، تحت إشراف المستشار وائل الدرديرى المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس 10 أشخاص لمدة 4 أيام بتهمة الخطف والاحتجاز دون وجه حق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة، جرت التحقيقات بمعرفة أحمد عادل رئيس نيابة كرداسة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين المحبوسين متورطين في واقعة خطف 4 أشخاص بسبب خلافات على الآثار.

كشفت تحريات وتحقيقات مباحث الجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه وردت إلى مباحث الجيزة باحتجاز أشخاص داخل عقار مجاور لمركز شباب بقرية المعتمدية.

وعلى الفور انتقل فريق من المباحث، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، لفحص البلاغ فيأثناء فحص الشقة سمع أصوات استغاثة أشخاص من الداخل وعثر علي مهندس و3 آخرين مصابين بتورم بالوجه وسحجات وكدمات فتم تحريرهم، وإلقاء القبض على 10 متهمين اخرين داخل الشقة.

وشرحت تحريات المباحث، التي جرت بمعرفة العقيد حسام أنور مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن المتهمين الرئيسيين اتفقوا مع أحد المجني عليهم علي السفر إلى محافظة الشرقية لتقييم قطعة أثرية لشرائها مقابل مبلغ 50 ألف جنيه وردها في حالة كانت القطعة مزيفة.

وأضافت التحريات، أنه بعد تقييم القطعة الأثرية تبين أنها مقلدة فطالب المتهمون المجني عليه برد المبلغ، إلا أنه رفض ما دفعهم لاحتجاز 3 من أصدقائه لاستدراجه فتوجه اليهم واحتجزوه أيضا برفقة الباقين لإجبارهم على رد المبلغ، وتبين أيضا أن المتهمين تعدوا بالضرب على المحتجزين وأكرهوا أحدهم على توقيع 13 إيصال أمانة لإجباره على رد المبلغـ وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.