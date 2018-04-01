إحالة مسؤولي جمعية زراعية بالبحيرة للنيابة الإدارية بسبب بناء مقبرة

قرر الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، إحالة مسؤولي جمعية زاوية نعيم الزراعية للنيابة الإدارية، لترك مواطن يبني مقبرة على أرض زراعية.

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه تم إحالة مدير جمعية زاوية نعيم الزراعية ومهندس حماية الاراضى للنيابة الإدارية لتراخي فى الإبلاغ عن تعدى المواطن "عبد المقصود .ع" ببناء مقبرة على أرض زراعية على مساحة 2.5 متر × 3 متر.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مدير الجمعية ومهندس حماية الاراضى أبلغا عن المخالفة، وتمت المعاينة على الطبيعة وتلاحظ وجود جثة داخل المقبرة وبسؤال مدير الجمعية ومهندس حماية الأراضى، أفادا أنه تم الإبلاغ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فور اكتشاف المقبرة، وأن الجثة تم دفنها بعد صلاة العصر.

وأشار وكيل الوزارة، الى أن الموضوع محل التحقيق يرتبط بتداخل مع بعض مسؤولي القسم الهندسى بالوحدة المحلية لقرية جواد حسنى بابو حمص، وهى جهة ليس لمديرية الزراعة ولاية عليها، حيث تنص المادة 3 من القانون 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، حيث أن النيابة الإدارية طبقا للتعليمات الصادرة بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 160 لسنة 2010 والمعدل بالقرارين رقما 507 لسنة 2010 و454 لسنة 2012 تملك من الإجراءات القانونية ما تمكنها من إجراء التحقيقات واستيفائها في المخالفة محل التحقيق، والوصول إلى مدى ثبوتها من عدم ومرتكبيها على نحو يصل إلى العدالة حقا وصدقا، ولذلك يتم إحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة مع إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص.