هزة أرضية بقوة 5.4 درجة تضرب 4 محافظات في العراق

قال مسؤول في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزالزالي العراقية (حكومية)، اليوم، إن هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقايس ريختر ضربت 4 محافظات وسطى وشمالية.

وأوضح عبدالكريم تقي مدير عام المراصد الخارجية بالهيئة، لـ"الأناضول"، أن "هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر مصدرها إيران وتبعد 39 كم شمال شرق محافظة ديالى (شرق)، شعر بها سكان محافظات ديالى وكركوك وبغداد وأطراف السليمانية".

وأشار إلى أن "الهزة الأرضية كانت قوية في مدينة خانقين بمحافظة ديالى، فيما كان الشعور بقوة الهزة أقل في باقي المحافظات"، مشيرا إلى أن "المعلومات تشير إلى عدم وجود خسائر بشرية أو مادية".

من جهته، قال مدير الأرصاد الجوية والزلازل في إقليم شمال العراق فاضل إبراهيم، في تصريح صحفي، إنه في "صباح اليوم الأحد، وقعت هزات أرضية بعدة مناطق في الإقليم".

وأضاف أن "مركز الزلزال يقع في غرب إيران بالقرب من الحدود العراقية الايرانية، ولم يسفر عن أية خسائر مادية أو بشرية"، وأوضح أن سكان مناطق كرميان والسليمانية وبعض مناطق أربيل شعروا بالزلزال.