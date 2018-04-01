محافظ مطروح: الوزراء يوافق على تحويل سوق السلام لمشروع استثماري

أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية، تصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما في أرض ومباني سوق السلام بمدخل مدينة مرسى مطروح لمجموعة السفير هايبر ماركت لإقامة مشروع استثماري تجاري.

وقال أبوزيد، اليوم، في تصريح صحفي، إن مجلس الوزراء وافق على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المعد في شأن التحقيق من مقابل الانتفاع لتصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر في المساحة الإضافية الملاصقة لسوق السلام لمدة 25 عاما لشركة السفير هايبر ماركت لاستغلالها في استكمال باقي مكونات مشروع سوق السلام.

وأضاف أبوزيد أن قرار مجلس الوزراء يأتي خطوة هامة لتشجيع الاستثمار واستغلال العديد من الأصول الثابتة التي ظلت لسنوات دون استخدام مما سبب خسائر كثيره للدولة بجانب عدم استفادة المواطنين من تلك الأصول.

وأشار إلى أننا نجحنا في تسويق إمكانيات محافظة مطروح للمستثمرين داخل مصر وخارجها لتحويلها إلى هدف قومي للمشروعات التنموية وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية الأمر الذي ينعكس على المحافظة لتصبح مقاصد طوال العام من خلال المشروعات التنموية والسياحية وفتح أسواق كبرى مثل مشروع مجموعة سفير التى تبلغ تكلفة المشروع حوالي 200 مليون جنيه ليشمل مجمع للماركات العالمية وسلسلة مطاعم وأماكن ترفيهية.

وذكر أن هذا المشروع يعد من أهم المقاصد على خريطة مطروح الجديدة، مشددا على أهمية دور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم خطط المشروعات الاستثمارية داخل محافظة مطروح وتوفير جميع الإمكانيات لإقامة المشروعات وتوقيع عقود استثمارية كبرى بمحافظة مطروح.