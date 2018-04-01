تسجيل الدخول

الوطن

محافظ مطروح: الوزراء يوافق على تحويل سوق السلام لمشروع استثماري

منذ 24 دقيقة
كتب: محمد بخات
محافظ مطروح: الوزراء يوافق على تحويل سوق السلام لمشروع استثماري

اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح - صورة ارشيفية

أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية، تصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما في أرض ومباني سوق السلام بمدخل مدينة مرسى مطروح لمجموعة السفير هايبر ماركت لإقامة مشروع استثماري تجاري.

وقال أبوزيد، اليوم، في تصريح صحفي، إن مجلس الوزراء وافق على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المعد في شأن التحقيق من مقابل الانتفاع لتصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر في المساحة الإضافية الملاصقة لسوق السلام لمدة 25 عاما لشركة السفير هايبر ماركت لاستغلالها في استكمال باقي مكونات مشروع سوق السلام.

وأضاف أبوزيد أن قرار مجلس الوزراء يأتي خطوة هامة لتشجيع الاستثمار واستغلال العديد من الأصول الثابتة التي ظلت لسنوات دون استخدام مما سبب خسائر كثيره للدولة بجانب عدم استفادة المواطنين من تلك الأصول.

وأشار إلى أننا نجحنا في تسويق إمكانيات محافظة مطروح للمستثمرين داخل مصر وخارجها لتحويلها إلى هدف قومي للمشروعات التنموية وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية الأمر الذي ينعكس على المحافظة لتصبح مقاصد طوال العام من خلال المشروعات التنموية والسياحية وفتح أسواق كبرى مثل مشروع مجموعة سفير التى تبلغ تكلفة المشروع حوالي 200 مليون جنيه ليشمل مجمع للماركات العالمية وسلسلة مطاعم وأماكن ترفيهية.

وذكر أن هذا المشروع يعد من أهم المقاصد على خريطة مطروح الجديدة، مشددا على أهمية دور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم خطط المشروعات الاستثمارية داخل محافظة مطروح وتوفير جميع الإمكانيات لإقامة المشروعات وتوقيع عقود استثمارية كبرى بمحافظة مطروح.

أخبار متعلقة

محافظ مطروح يوقع عقد إقامة مشروعا سياحيا بـ10 مليارات جنيه

محافظ مطروح يوقع عقد إقامة مشروعا سياحيا بـ10 مليارات جنيه
محافظ مطروح: "الوزراء" يقرر دعم الخطة الاستثمارية بـ 350 مليون جنيه

محافظ مطروح: "الوزراء" يقرر دعم الخطة الاستثمارية بـ 350 مليون جنيه
محافظ مطروح يوقع عقد مشروع استثمار سياحي بتكلفة 855 مليون جنيه يوفر 700 فرصة عمل   

محافظ مطروح يوقع عقد مشروع استثمار سياحي بتكلفة 855 مليون جنيه يوفر 700 فرصة عمل   
بالصور| محافظ مطروح يوقع عقود مشروعين بـ 170 مليون جنيه

بالصور| محافظ مطروح يوقع عقود مشروعين بـ 170 مليون جنيه

التعليقات

الأقباط يحتفلون بـ

أحدث الأخبار

بعد وفاة "فام".. "باخوم" يترك إيبارشيته ويصلي "أحد السعف" في طما

بعد وفاة "فام".. "باخوم" يترك إيبارشيته ويصلي "أحد السعف" في طما

بالصور| محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس احتفالات عيد القيامة

بالصور| محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس احتفالات عيد القيامة

الكنيسة تحيي ذكرى تفجيري "أحد السعف".. و"بولا" يترأس القداس بمار جرجس

الكنيسة تحيي ذكرى تفجيري "أحد السعف".. و"بولا" يترأس القداس بمار جرجس

مستشفى المعلمين تستقبل وفدا من مؤسسة TQCSI للحصول على شهادة ISO

مستشفى المعلمين تستقبل وفدا من مؤسسة TQCSI للحصول على شهادة ISO

بعد غد.. "الأعمال المصري الكندي" يستضيف وزير الاتصالات البيلاروسي

بعد غد.. "الأعمال المصري الكندي" يستضيف وزير الاتصالات البيلاروسي

اختيارات الوطن

مهرّج يترشح فى انتخابات الكونجرس

مهرّج يترشح فى انتخابات الكونجرس

رزق «جلال» من مخلفات هدم «بولاق أبوالعلا»: إن خرب بيت أبوك.. خد لك منه قالب

رزق «جلال» من مخلفات هدم «بولاق أبوالعلا»: إن خرب بيت أبوك.. خد لك منه قالب

كشك فاضى يعطل فرحة «انتصار» بابنتها: 6 سنين مش عارفة أجهزها

كشك فاضى يعطل فرحة «انتصار» بابنتها: 6 سنين مش عارفة أجهزها

«فادى» يتحدى الخجل بالرقص فى وسط البلد

«فادى» يتحدى الخجل بالرقص فى وسط البلد

حلم الذهاب إلى مونديال روسيا يبدأ من الإعلانات: «أنت وحظك»

حلم الذهاب إلى مونديال روسيا يبدأ من الإعلانات: «أنت وحظك»

الأكثر قراءة

عاجل