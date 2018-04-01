تسجيل الدخول

الوطن

"جودة الأداء التمريضي في ظل التغيرات المعاصرة".. مؤتمر بجامعة المنيا

منذ 14 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
"جودة الأداء التمريضي في ظل التغيرات المعاصرة".. مؤتمر بجامعة المنيا

رئيس جامعة المنيا

تُنظم كلية التمريض بجامعة المنيا، مؤتمرها الدولي الثاني تحت عنوان "جودة الأداء التمريضي في ظل التغيرات المعاصرة"، تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتور أبو بكر محي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عواطف عبد الرازق، عميد كلية التمريض، والدكتورة سحر أحمد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وذلك خلال الفترة من  16 حتى 17 من أبريل الجاري، وذلك بهدف رفع كفاءة وجودة الأداء التمريضي بالمستشفيات الجامعية.

قال رئيس الجامعة، محاور المؤتمر تدور حول التحديات المعاصرة لمهنة التمريض، والمفاهيم الحديثة في خدمات الرعاية الصحية وتعليم التمريض، والأبحاث التمريضية المبنية على الدلائل، بالإضافة إلى الجودة والتكاليف في ممارسة مهنة التمريض، وأمن وسلامة المريض، وأخيرًا محورًا عن جودة التمريض وخدمة المجتمع.

أخبار متعلقة

"كيفية اجتياز المقابلات الشخصية".. محاضرة بثقافة المنيا

"كيفية اجتياز المقابلات الشخصية".. محاضرة بثقافة المنيا
تحرير 17 محضرا تموينيا وإزالة 4 حالات تعد في المنيا

تحرير 17 محضرا تموينيا وإزالة 4 حالات تعد في المنيا
ضبط عاطلين سرقا 21 مروحة من مدرسة في المنيا

ضبط عاطلين سرقا 21 مروحة من مدرسة في المنيا
فتح باب الترشح لمجلس إدارة صندوق التأمين بجامعة المنيا

فتح باب الترشح لمجلس إدارة صندوق التأمين بجامعة المنيا

التعليقات

الأقباط يحتفلون بـ

أحدث الأخبار

غدا.. "التعليم الجامعي وتحديات القرن الـ21" في مؤتمر بـ"تربية الأزهر"

غدا.. "التعليم الجامعي وتحديات القرن الـ21" في مؤتمر بـ"تربية الأزهر"

مسلمو "ميكيتيلا" في ميانمار.. 5 أعوام لا تكفي لتضميد جراح المذبحة

مسلمو "ميكيتيلا" في ميانمار.. 5 أعوام لا تكفي لتضميد جراح المذبحة

"تموين أسيوط": تحرير 96 قضية تموينية وضبط 71 كيلو لحوم فاسدة

"تموين أسيوط": تحرير 96 قضية تموينية وضبط 71 كيلو لحوم فاسدة

إحالة 4 موجهين و9 عاملين بإدارة الضبعة للتحقيق

إحالة 4 موجهين و9 عاملين بإدارة الضبعة للتحقيق

محافظ القليوبية: 1017 إجمالي طلبات راغبي تقنين وضع اليد على الأراضي

محافظ القليوبية: 1017 إجمالي طلبات راغبي تقنين وضع اليد على الأراضي

اختيارات الوطن

مهرّج يترشح فى انتخابات الكونجرس

مهرّج يترشح فى انتخابات الكونجرس

رزق «جلال» من مخلفات هدم «بولاق أبوالعلا»: إن خرب بيت أبوك.. خد لك منه قالب

رزق «جلال» من مخلفات هدم «بولاق أبوالعلا»: إن خرب بيت أبوك.. خد لك منه قالب

كشك فاضى يعطل فرحة «انتصار» بابنتها: 6 سنين مش عارفة أجهزها

كشك فاضى يعطل فرحة «انتصار» بابنتها: 6 سنين مش عارفة أجهزها

«فادى» يتحدى الخجل بالرقص فى وسط البلد

«فادى» يتحدى الخجل بالرقص فى وسط البلد

حلم الذهاب إلى مونديال روسيا يبدأ من الإعلانات: «أنت وحظك»

حلم الذهاب إلى مونديال روسيا يبدأ من الإعلانات: «أنت وحظك»

الأكثر قراءة

عاجل