"جودة الأداء التمريضي في ظل التغيرات المعاصرة".. مؤتمر بجامعة المنيا

تُنظم كلية التمريض بجامعة المنيا، مؤتمرها الدولي الثاني تحت عنوان "جودة الأداء التمريضي في ظل التغيرات المعاصرة"، تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتور أبو بكر محي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عواطف عبد الرازق، عميد كلية التمريض، والدكتورة سحر أحمد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 17 من أبريل الجاري، وذلك بهدف رفع كفاءة وجودة الأداء التمريضي بالمستشفيات الجامعية.

قال رئيس الجامعة، محاور المؤتمر تدور حول التحديات المعاصرة لمهنة التمريض، والمفاهيم الحديثة في خدمات الرعاية الصحية وتعليم التمريض، والأبحاث التمريضية المبنية على الدلائل، بالإضافة إلى الجودة والتكاليف في ممارسة مهنة التمريض، وأمن وسلامة المريض، وأخيرًا محورًا عن جودة التمريض وخدمة المجتمع.