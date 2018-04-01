الكنائس تقيم صلوات "التجنيز العام" على الأقباط وتبدأ "أسبوع الآلام"

أقامت الكنائس الأرثوذكسية، ظهر اليوم، بعد انتهاء الاحتفال بأحد السعف، صلوات طقس التجنيز العام الذي يرمز إلى بدء "أسبوع الآلام"، وهو الأسبوع الذى يحتفل فيه المسيحيون بدخول المسيح إلى القدس وإنشاء سر التناول، أحد أسرار الكنيسة السبعة، وصلب المسيح وموته ثم القيامة من الأموات فى يوم أحد القيامة، حسب الاعتقاد المسيحي.

وأغلقت الكنائس ستر الهيكل بعد القداس، بستائر سوداء، وصلت صلوات التجنيز العام بنغمات حزينة، وعلقت الشارات السوداء على الكنائس حُزنا على صلب المسيح.

وحرص الأقباط على حضور طقس التجنيز العام، لأنهم لا يصلون خلال هذا الأسبوع على الموتى، لكون الأسبوع خاصا بتذكر آلام المسيح وموته، كما أنه لا يُرفع بخور خلال أيام "البصخة المقدّسة" التي تبدأ، غدا، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.