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الوطن

"المترو": انتظام حركة القطارات.. وانتشار 75 فرقة صيانة لمواجهة الأعطال

منذ 20 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"المترو": انتظام حركة القطارات.. وانتشار 75 فرقة صيانة لمواجهة الأعطال

أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة المترو يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن حركة تشغيل مسير القطارات منتظمة وتسير بشكل طبيعي منذ صباح اليوم، مؤكدا انتشار 75 فرقة صيانة وطوارئ على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة.

وأضاف عبدالهادي، لـ"الوطن"، أن هناك إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج وعلى أرصفة المحطات لتوفير كل الإجراءات الأمنية لجموع الركاب المسافرين، مؤكدا ضبط 210 متسوليين، خلال حملات أمنية من قبل أفراد الأمن التابع لشرطة النقل والمواصلات، خلال الـ5 أشهر الماضية.

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