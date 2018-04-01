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الوطن

تشديدات أمنية مكثفة أثناء احتفالات أقباط المنوفية بـ"أحد الشعانين"

منذ 34 دقيقة
كتب: محمود الحصري
تشديدات أمنية مكثفة أثناء احتفالات أقباط المنوفية بـ"أحد الشعانين"

تشديدات أمنية مكثفة أثناء إحتفالات أقباط المنوفية ب " أحد الشعانين"

أقامت صباح اليوم الأحد، مطرانية شبين الكوم، احتفالية الأقباط بعيد "أحد الشعانين"، المعروف باسم "أحد السعف"، وترأس الاحتفالات الأنبا بنيامين أسقف المنوفية، وعدد غفير من الأقباط من الرجال والسيدات والأطفال وسط حراسات أمنية مشددة.

وفرضت مديرية أمن المنوفية إجراءات أمنية مشددة بنشر قوات حراسة مدعمة بقوات من الأمن المركزي ومدرعات الشرطة بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء المفرقعات والبوابات الإلكترونية.

وقال العميد سيد سلطان، مدير البحث الجنائي، بمديرية أمن المنوفية، إنه تم نشر تشكيلات أمنية ومجموعات قتالية وأفراد من البحث وخدمات ثابتة ومتحركة لتأمين احتفالات الأقباط بعيد السعف.

وأضاف أن التأمين مستمر حتى يوم 8 أبريل في الكنائس والأديرة التي تشهد احتفالات على مستوى مراكز المحافظة والبالغ عددها 80 كنيسة، موضحا أن الاستعدادات الأمنية مكثفة ومنتشرة لمنع حدوث أي أعمال عنف أو أي حوادث إرهابية.

ويعتبر أحد السعف "الشعانين " والذي يحتفل به الأقباط هو آخر يوم أحد في الصوم الكبير عند الأقباط وهو احتفال سنوي يحيى ذكرى استقبال المسيح بفلسطين حيث استقبله الأهالي رافعين سعف النخل وأطلق على هذا اليوم من وقتها "بأحد السعف" ويحتفل به الأقباط كل عام.

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