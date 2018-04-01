شكري: القمة العربية تناقش قضية الإرهاب وسياسات قطر لا تتسق مع الإجماع

كشف وزير الخارجية سامح شكري أن القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها بالمملكة العربية السعودية، تناقش قضية الإرهاب باعتبارها قضية تهتم بها الدول العربية، ونشهد آثارها المدمرة في الساحة العربية والتأثيرات التي نتجت عنها سواء كانت في سوريا أو اليمن أو ليبيا.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي اليوم، إن الجهود التي تبذلها مصر لحماية مواطنيها من الإرهاب سواء في العمل العسكري القائم في سيناء أو في حماية حدودها الغربية من تسلل العناصر الإرهابية، هي أمور تجعل من هذا القضية في مقدمة اهتمامات الدول العربية، نتعامل مع الإرهاب في إطار العناصر والمبادئ التي يجب أن تراعى من كافة الدول، وهذا الأمر يتم فيه الكثير من الأصرار من قبل الدول العربية أن يكون العمل متسقا في كافة البلدان.

وأضاف شكري، ردا على سؤال بشأن موقف الدول الأربع الداعية إلى عدم دعم الدولة القطرية للإرهاب وما إذا كانت القمة العربية المرتقبة ستتطرق إلى ذلك خاصة أن الدوحة تخالف وبشكل صريح الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: بالتأكيد أن السياسات القطرية تذهب في اتجاه آخر ولا تتسق مع الاجماع العربي في هذا الشأن، وهذا ما أوضحته الدول الأربع في المشاغل الـ13 والمبادئ التي اعتمدتها في تناول هذه القضية.

وتابع: في نفس الوقت فإننا نضطلع بمسؤوليتنا في الحفاظ على مسار القمم العربية وضرورة التعامل مع هذه القضايا بالشكل المناسب والإطار الذي يؤدي إلى تحقيق المصلحة وليس إلى أي نوع من المواءمة السياسية.

وقال: سوف نستمر في معالجة هذه القضية في إطار الجامعة العربية وفقا لهذه المبادئ الواضحة وأي خروج عنها سوف يتم التعامل معه في إطار مثل إطار الدول الأربع أو الثنائي والقدرة على مواجهة التحديات والضغوط التي تأتي من سياسات لا نجدها متسقة مع الإجماع العربي، ولا مما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية العربية، ونأمل أن تتغير من خلال الاستجابة والتنفيذ للمشاغل الـ13 التي طرحت، وسنستمر في السعي لتغيير قطر لمسارها في هذا الشأن.