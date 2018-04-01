إصابة فلسطينيين اثنين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال قرب القدس

أُصيب مواطنان، اليوم، بجروح والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شرقي القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان صحفي، إن طواقمها نقلت مصابين اثنين بالرصاص المطاطي لمجمع فلسطين الطبي (حكومي) في مدينة رام الله.

وأشارت إلى أن أحد المصابين بحالة خطيرة، موضحة أن طواقمها قدمت العلاج ميدانيا لعشرات المصابين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت في محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس، بين عشرات الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.