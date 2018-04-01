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الوطن

برلماني: المصريون قادرون على بناء وطنهم وصنع مستقبله‎

منذ 6 دقيقة
كتب: محمد حامد
برلماني: المصريون قادرون على بناء وطنهم وصنع مستقبله‎

النائب البدرى أحمد ضيف

أشاد النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب عن مركز دائرة أسيوط، بنزاهة الانتخابات الرئاسية وبإقبال المواطنين الكثيف والذي شهده العالم بأكمله على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وقال ضيف في بيان له، إن الشعب المصري أدى واجبه الوطني نحو بلاده وحرص على المشاركة في العملية الانتخابية من أجل رفع مكانة مصر وإحباط المخططات الخارجية التي تريد هدم مصر.

ووجه ضيف التحية والشكر والتقدير للمصريين لمشاركتهم الإيجابية في الانتخابات، وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الشعب المصري بعث رسالة لدول العالم تؤكد أنه يقف خلف قيادته السياسية، مضيفا أن المصريين وجميع مؤسسات الدولة قادرون على بناء وطنهم وصنع مستقبله.

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