صناع أثاث دمياط يفضون وقفتهم الاحتجاجية اعتراضا على أسعار "الأبلكاش"

فض صناع الأثاث المحتجين على ارتفاع أسعار الأبلكاش في دمياط وقفتهم الاحتجاجية أمام الغرفة التجارية، ومن المقرر لقاء مجموعة منهم المحافظ اليوم لبحث سبل حل الأزمة.

وتجمهر عدد من صُناع الأثاث في دمياط أمام الغرفة التجارية في دمياط إعتراضًا على الزيادة الأخيرة في أسعار "الأبلكاش" أحد الخامات الأساسية المستخدمة في الصناعة، وذلك بعد زيادة جديدة أمس في الأسعار بلغت 50 دولار في الصندوق نظرًا لارتفاع سعره في بلد المنشأ.

وطالب الصناع الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، ونواب البرلمان بسرعة التدخل خاصة وأنها الزيادة الثانية في سعر الأبلكاش خلال أيام معدودة.