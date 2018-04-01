ضبط 550 كيلو دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في الغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم التموين بالبحر الأحمر، من ضبط صاحب مخبز بالغردقة يقوم بالتصرف في 550 كيلو دقيق مدعم.

وتلقى مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا يفيد ضبط صاحب مخبز "بمنطقة الميناء- أول الغردقة"؛ لقيامه بالتصرف في عدد 11 شيكارة دقيق مدعم بإجمالى 550 كيلو جرام من حصة المخبز، والمدعم من قبل الدولة لإنتاج رغيف الخبز بقصد الإتجار في السوق السوداء مخالفا بذلك القانون رقم 109 لسنة 1980 والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2 أحوال مباحث التموين لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة.