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الوطن

"السياحة": أعياد الأقباط وإجازة شم النسيم يرفعان نسب الأشغال بالفنادق

منذ 26 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
"السياحة": أعياد الأقباط وإجازة شم النسيم يرفعان نسب الأشغال بالفنادق

صورة أرشيفية لمجموعة من السياح

قالت نعمة توفيق، رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة التنشيط السياحي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة: "إجازات شم النسيم سترفع نسب الأشغال بجميع فنادق مصر، لافتة إلى أن السياحة الداخلية ستنتعش خلال تلك الفترة حيث تتزامن أجازة شم النسيم مع أعياد الأقباط المصريين".

وأضافت لـ"الوطن" أن المدن الساحلية القريبة من القاهرة كالساحل الشمالي والإسكندرية والعين السخنة ستسجل نسب إشغالات عالية خلال تلك الفترة، فيما ستشهد الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان زيادات مطردة خلال تلك الفترة.

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