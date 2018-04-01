الكلية الحربية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات

صدّق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية، وتشمل الدفعات 113 أطباء و76 مهندسين و64 مختلط والدفعة 106 رؤساء تمريض "سيدات" دفعة مايو 2018.

وقال اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية، في المؤتمر الصحفي المنعُقد بمقر الكلية الحربية، إن التخصصـات المطلوبة، تشمـل الطب البشري من الذكور الحاصلين على درجات البكالوريوس والماجيستير والدكتوراه، ويمكن للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه الترشيح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة، شرط أن يكونوا من التخصصات "التشريح - الكيمياء الحيوية - الباثولوجيا - الفارماكولوجي - الباطنة - الصحة العامة وطب المجتمع – الميكروبيولوجي – النساء – الأطفال" وتخصص "طب الأسنان - الطب البيطري" ورؤساء تمريض إناث من الحاصلات على درجة البكالوريوس.

ويشترط لدفعة الأطباء أن يكون المتقدم، قد أمضى فترة الامتياز وحاصل على تقدير جيد فأعلـى للأطباء البشريين والأسنان، ومقبول فأعلى بالنسبة للطب البيطري والتمريض إناث، وأن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل عام 2017 والسنوات السابقة له بشرط التقيد بالسن المطلوب.

وبالنسبة للدفعة 76 مهندسين فتشمل تخصصات "كهرباء قوى – الحواسب - اتصالات - الكترونيات - ميكانيكا قوى - ميكانيكا إنتاج - هندسة بحرية "بناء سفن" - ميكانيكا سيارات - هندسة طيران - هندسة مدني - هندسة عمارة - هندسة طبية - هندسة كميائية"، ويشترط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على المؤهل عام 2017 وما قبلها على ألا يزيد السن في الأول من مايو 2018 عن 26 سنة بتقدير مقبول فأعلى، ويتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الدرجة العلمية أولًا ثم درجات النجاح في باقي اختبارات القبول.

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من خريجي الجامعات للدفعة 64 مختلط، فينبغي أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على تقدير جيد فأعلى في تخصصات "كيمياء خاصة - كيمياء مزدوجة - كيمياء حيوية - كيمياء تحليلية - علوم ميكروبولوجى - علوم حيوان - علوم بيولوجى - علوم جيولوجيا - علوم فيزياء - علوم حواسب وتكنولوجيا المعلومات"، واللغات "إنجليزي – عبرى - فرنسي – ياباني – سواحيلي"، وتخصص إعلام وصحافة، على أن يكون المتقدمين من الذكور الحاصلين على المؤهل عن عام 2017، والسنة السابقة لها فقط بتقدير جيد فأعلى، على ألا يزيد السن في الأول من مايو 2018 عن 26 عامًا.

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لدرجة (البكالوريوس – الليسانس)، سيتم قبول الطلبة بالدرجة العلمية المطلوبة، وسيتم معاملتهم وتعيينهم بعد التخرج بنفس الدرجة حتى في حالة حصول الطالب على درجة علمية أعلى (ماجستير – دكتوراه).

والشروط العامة للقبول، هي أن يكون الطالب:

-مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين، وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين أو متقدمين على أي جنسية أخرى.

-ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك.

-ألا يكون قد استقال أو فصل تأديبيًا من أي كلية أو معهد عسكري أو مدرسة عسكرية.

-ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

-أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية.

-أن يجتاز جميع الاختبارات والفحوصات الطبية والبدنية، التي يحددها مكتب تنسيق القبول وفقًا للمستويات المقررة.

-أن يجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7,5 متر بدون تردد من المرة الأولى.

-لا يجوز إعادة الكشف على الطالب في نفس الدفعة المتقدم لها في حالة عدم اللياقة الطبية.

-ألا يقل الطول عن 170 سم للذكور و155 سم للإناث.

ويسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة، التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط وأن يجتاز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة)، ويجتاز العرض الطبي العام.

على أن تكون مدة الدراسة ستة أشهر بالكلية الحربية لجميع التخصصات، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، علمًا بأنه يتم سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة.