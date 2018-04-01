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الوطن

تحرير محاضر ضد "تسهيل" لعدم قيامها بإجراء بصمة المعتمرين في موعدها

منذ 11 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
تحرير محاضر ضد "تسهيل" لعدم قيامها بإجراء بصمة المعتمرين في موعدها

تكدس المواطنين أمام مكتب تسهيل بالأسكندرية اليوم

حرر عددٍ من شركات السياحة، اليوم، محاضر ضد شركة "تسهيل" المسؤولة عن أخذ البصمة الحيوية من المعتمرين، وذلك لعدم قيام الشركة بإجراء البصمة في المواعيد التي جرى تحديدها للمعتمرين.

وقال على المانسترلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن المعتمرين القادمين لإجراء البصمة من مختلف المحافظات فوجئوا اليوم بتعطل السيستم مما ساهم في وجود تكدسات أمام الشركة من المواطنين.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، أن البصمة الحيوية باتت أكبر أزمة تهدد موسم العمرة حاليًا، لافتًا إلى أن عددٍ من الشركات قامت اليوم بتحرير محاضر ضد الشركة بعدد من المحافظات.

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