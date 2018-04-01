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الوطن

السيسي يشدد على ضرورة تغطية الطرق والمحاور الجديدة بشبكات محمول

منذ 19 دقيقة
كتب: سماح حسن
السيسي يشدد على ضرورة تغطية الطرق والمحاور الجديدة بشبكات محمول

السيسي

أكد الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع استمرار جهود تطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد أهم القطاعات في مصر ومن أسرعها نمواً.

وشدد السيسي، خلال لقائه اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد عبد الحميد قمحاوي مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، على ضرورة تعظيم الاستفادة مما تتمتع به مصر من مقومات وقدرات بشرية كبيرة، مؤكداً ثقته في كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على الابتكار.

وأوضح الرئيس كذلك على ضرورة مواصلة العمل على تغطية الطرق والمحاور الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخراً بشبكات الهاتف المحمول، ومواصلة بذل الجهد لتوفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع القدرات المصرية لتصنيع المنتجات الإلكترونية لتوفيرها للأسواق المحلية، والتوجه نحو التصدير للأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما يساهم بفاعلية في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة.

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