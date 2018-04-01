مصطفى النجاري: شركات مصرية تشارك في معرض الصين الدولي نوفمبر المقبل

أكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين مصر والصين خلال الفترة المقبلة، وترجمة العلاقات السياسية المتميزة بين الزعيمين المصري والصيني.

وأضاف النجاري، على هامش لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بوفد من الغرفة الصينية بمدينة هاينان، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الصيني، لترويج التجارة الدولية بالمقاطعة، أن الشركات المصرية تشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد المقرر عقده في نوفمبر المقبل.

وشدد النجاري، على ضرورة الترويج لاتفاقية تبادل العملات المحلية بين رجال الأعمال في البلدين واستغلالها في زيادة حجم التجارة البينية.