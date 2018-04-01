"شطورة" بطلا لدوري مراكز الشباب في سوهاج 

تمكن فريق مركز شباب "شطورة" في سوهاج، من الحصول على دوري النسخة الخامسة لمراكز شباب المحافظة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على مركز شباب "أولاد يحيي" بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت، اليوم، على ملعب مركز شباب حي راشد.

أحرز الهدفين كرم مكرونة في الدقيقة 30، والسيد بخيت في الدقيقة 80 من أحداث المباراة.

وقال كمال أبو ضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، الذي حضر اللقاء، إن فريق مركز شباب مركز شباب "الصوامعة شرق"، حصل على المركز الثالث بعد فوزه على فريق مركز شباب "بناويط المراغة"، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي على ملعب مركز شباب مدينة سوهاج (الساحة الشعبية)، مؤكدًا أن الهدف من إقامة الدوري هو الكشف على المواهب الموجودة بقرى ومدن المحافظة.

وكشف الدكتور محمد فريد، وكيل مديرية الشباب والرياضة في سوهاج، عن إقامة الدوري برعاية المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ الإقليم، وبمشاركة 16 فريقًا من مختلف قرى ومدن المحافظة.

يذكر أن دوري مراكز الشباب بسوهاج، شهد منافسات قوية الموسم الحالي ومتابعات متميزة، وسيتم توزيع الكؤوس على أصحاب المراكز الأولى عقب المباراة النهائية.