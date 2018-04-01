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الوطن

ترامب: المكسيك تكاد لا تقوم بأي شيء لوقف تدفق المهاجرين

منذ 52 دقيقة
كتب: أ ف ب
ترامب: المكسيك تكاد لا تقوم بأي شيء لوقف تدفق المهاجرين

ترامب

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكسيك، بأنها تكاد لا تقوم بأي خطوات لوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الأمريكية، مهددا باستهداف اتفاق التبادل التجاري الحر في أمريكا الشمالية المعروف باسم "نافتا".

وجاء موقف ترامب صباح عيد الفصح في رد واضح على مسيرة تضم مئات الأشخاص من دول أمريكا الوسطى عبروا المكسيك في اتجاه الحدود الأمريكية.

وكتب ترامب أن "المكسيك تكاد لا تقوم بأي شيء لمنع الناس من التدفق للمكسيك عبر حدودها الجنوبية ثم إلى الولايات المتحدة.

وتابع بغضب "على المكسيك وقف التدفق الكبير للمخدرات والأشخاص وإلا سأوقف الدعم المالي لهم الآن.

ونظمت مجموعة تحت اسم "ناس بلا حدود" مسيرة عبر المكسيك في مسعى لمساعدة المهاجرين الآتين من أمريكا الوسطى لتفادي وقوعهم في أيدي العصابات أو تعرضهم لمضايقة السلطات في طريقهم للحدود الأمريكية.

 

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