استهداف 23158 حالة بمبادرة القضاء على فيروس سي في جنوب سيناء

أكد الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة في جنوب سيناء، أنه جرى توسيع النطاق الجغرافي لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي لتشمل المراكز الحضرية بمدن رأس سدر، وأبوزنيمة، ونويبع، وقرى وتجمعات مدن طور سيناء وشرم الشيخ.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة التي أطلقت من قبل استهدفت عدد 20188 بمدينة الطور، كما استهدفت عدد 2970 فوق سن 18 عام، بمدينة شرم الشيخ، وجميعهم فوق سن 18 سنة بإجمالي 23158 حالة.

وأعلن أن الحملة انطلقت اليوم، بالمركز الحضري برأس سدر، وكذا المركز الحضري بأبوزنيمة، والمركز الحضري بنويبع، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتحقيق المستهدف على مستوي المحافظة للقضاء على فيروس سي بشكل نهائي.

وأهاب وكيل وزارة الصحة بالمواطنين، سرعة التوجه إلى المراكز المشار إليها "نويبع، شرم الشخ، الطور، أبوزنيمة، رأس سدر، شرم الشيخ"، لسحب العينات للفحص وعمل التحاليل اللازمة، وصرف العلاج في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحاليل.