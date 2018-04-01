جامعة المنصورة تكرم علماء الكليات الحاصلين على جوائز الدولة

كرمت جامعة المنصورة، اليوم، العلماء والباحثين الحاصلين على جوائز الدولة لعامي 2015، و2016 ميلاديًا، وحوافز النشر، وجوائز الجامعة، والتفوق العلمي، وأحسن رسالة دكتوراه، وأحسن رسالة ماجستير، وجوائز هيئات خارجية، بحضور كلا من الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية، والدكتور أشرف محمد سويلم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعددٍ من القادات العلمية والبحثية بالجامعة.

وفاز بجائزة الدولة للتفوق العلمي الدكتور أحمد عبد الخالق عبد الرزاق، قسم الأشعة التشخيصية، كلية الطب، في مجال العلوم الطبية.

وفاز بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الطبية كلا من الدكتور أحمد محمد محمود حراز، قسم طب وجراحة المسالك البولية، كلية الطب، والدكتور تامر السيد حلمي، قسم طب وجراحة المسالك البولية، كلية الطب، والدكتورة نهي فوده إبراهيم سلامه، قسم الإنتاج والتصميم الميكانيكي، كلية الهندسة، في مجال العلوم الهندسية.

وفاز بجوائز الدولة للهيئات والأفراد جائزة المرحوم الدكتور حسن حمدي إبراهيم، وحصل عليها الدكتور عبد العزيز محمد محمد عبد العزيز، بقسم الفسيولوجيا الطبية، كلية الطب في مجال العلوم الطبية.

وجاءت جائزة الدولة للهيئات والأفراد، كرم فيها جائزة الدكتور محمد فخري المكاوي، وفاز بها الدكتور صلاح الشحات عارف، بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية- كلية الطب، في العلوم الطبية لإمراض الباطنة، والدكتور أحمد محمد مصطفي الشال، بقسم المسالك البولية -كليه الطب في مجال العلوم الطبية للجراحة الخاصة، والدكتور تامر السيد حلمي، بقسم طب وجراحة المسالك، البولية، كلية الطب في مجال الجراحة الخاصة.

وجائزة المرحوم الدكتور محمود زين الدين، وفاز بها الدكتورة مروة فوزي المتولي أحمد، بقسم الصحة والأمراض المشتركة، كلية الطب البيطري في مجال التربية وأمراض الدواجن.

وجائزة المرحوم الدكتور فوزي حسين حماد، وفاز بها الدكتور محمد محمود مصطفي عوض، بقسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة، في مجال التكنولوجيا النووية.

وكرم الحاصلين على تمييز في جوائز حوافز النشر العلمي للأبحاث المنشورة لعام 2015، وهم الدكتور محمد أحمد عوض، أستاذ مساعد بقسم الأدوية والسموم، كلية الصيدلة، وجائزة حوافز النشر العلمي عن الأبحاث المنشورة أعلي معامل تأثير نسبي 2015، فاز بها الدكتور فتح الله فتح الله بلال، قسم الكيمياء التحليلية، كلية الصيدلة، على جائزة حوافز النشر العلمي عن الأبحاث المنشورة عام 2015، أعلي عدد أبحاث، والدكتور محمد منير محمد إبراهيم، قسم الكيمياء، كلية العلوم، على أعلي معدل للاستشهاديات عن الأبحاث المنشورة لعام 2015، من المتقدمين للجائزة في ذات العام.

وجرى تكريم الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2016، وهم عن جائزة الدولة التقديرية للدكتور حسن أبو العنين عبد الباقي، قسم جراحة المسالك البولية، كلية الطب في مجال العلوم الطبية، وجائزة التفوق العلمي للدكتور أحمد محمد رفعت النحاس، قسم جراحة المسالك البولية، كلية الطب في مجال العلوم الطبية، وجوائز الدولة التشجيعية للدكتور أحمد محمد مصطفي الشال، قسم جراحة المسالك البولية، كلية الطب في مجال العلوم الطبية، والدكتور إبراهيم ابراهيم علي الشرقاوي، قسم القوي الميكانيكية، كلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتور عبد العزيز محمد محمد عبد العزيز حسين قسم الفسيولوجي، كلية الطب في مجال العلوم الطبية.

وجرى تكريم جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية المقدمة من المجلس الأعلى للثقافة للدكتور شريف يوسف حلمي خاطر، قسم القانون العام، كلية الحقوق، في مجال العلوم الاجتماعية، كذلك الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية لعام 2016 في العلوم، وهم الدكتور محسن محمود مصطفى عبد الرحمن، مجال العلوم الأساسية قسم الكيمياء، وفي الطب الدكتور حسن أبو العنين عبد الباقى إسماعيل، مجال العلوم الطبية والصيدلية قسم المسالك البولية، وفي الهندسة الدكتور محمد نبيل سعد صبري في مجال العلوم الهندسية والرياضيات والحاسبات قسم القوى الميكانيكي.

كما جرى تكريم جائزة الجامعة للإبداع العلمي لعام 2016 في مجال الصيدلة، وفاز بها الدكتور محمد يوسف إبراهيم بمجال العلوم الطبية والصيدلية، قسم المكروبيولوجيا والمناعة، وفي الزراعة، فاز بها الدكتور محمد حسن محمد بيومى مجال العلوم الزراعية والبيطرية قسم الحشرات الاقتصادية.

وعن جائزة الجامعة للتفوق العلمي 2016، فاز بها في مجال العلوم الطبية والصيدلية كلا من الدكتور صلاح الشحات عارف الجندي، قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور هشام السيد عبد الهادي، قسم طب الأطفال، والدكتور بدير على الدين حسن، قسم جراحة المسالك البولية، وفي العلوم، فاز بها الدكتور حشمت سليمان أحمد الدسوقي، قسم فسيولوجيا النبات مجال العلوم الأساسية.

وعن جائزة الجامعة التشجيعية لعام 2016، فاز بها كلا من الدكتور ة منى عبد العزيز منتصر، قسم تقويم الأسنان، بطب الأسنان، والدكتورة ميادة مسعد أحمد شعبان، قسم الصحة والأمراض المشتركة بالطب البيطري، والدكتورة إيمان زهران عبد الحميد، قسم أمراض الباطنة والمعدية والأسماك أمراض الأسماك ورعايتها والدكتور إبراهيم ابراهيم الشرقاوي قسم القوى الميكانيكية بالهندسة، والدكتور محمود مصطفى محمد عزام قسم انتتاج الدواجن تغذية دواجن بالزراعة، والدكتور نصر أحمد محمد التابعي، مركز الكلى والمسالك البولية جراحة المسالك بالطب، والدكتور ة نجلاء إبراهيم عبد العزيز إبراهيم قسم الكيمياء الدوائية بالصيدلية، والدكتورة رشا محمد فتحي بروه قسم الميكروبيولوجي والمناعة.

وعن جائزة الجامعة لأحسن رسائل لدرجة الدكتوراه 2016 في العلوم جرى تكريم الدكتورة ياسمين السيد موسى.