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الوطن

"مستقبل وطن" أسيوط يهنئ أقباط المحافظة بمناسبة "أحد السعف"

منذ 38 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
"مستقبل وطن" أسيوط يهنئ أقباط المحافظة بمناسبة "أحد السعف"

محمود معوض نفادي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة إسيوط

هنأ حزب مستقبل وطن بأسيوط، جموع أقباط المحافظة والقيادات الكنسية بمناسبة "أحد السعف".

وقال محمود معوض نفادي، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، إننا نوجه التهنئة لكل شركاء الوطن بهذه المناسبة، مؤكدًا أنه سجري عمل تشكيلات للحزب بهدف عمل زيارات لكل الكنائس بمختلف المراكز في احتفالات عيد القيامة المجيد.

وأضاف نفادي، أن الشعب المصري نجح في تحقيق الاصطفاف الوطني بمختلف فئات المجتمع، ويدرك قيم ومبادئ المواطنة، وحالة الوحدة الوطنية التي تشهدها مصر تدفعنا بقوة لتحقيق مستقبل أفضل بتماسكنا وإصرارنا على تحقيق النجاح.

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