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الوطن

ضبط مخبزين لتصرفهما في 13 طن دقيق للسوق السوداء ببني سويف

منذ 47 دقيقة
كتب: عمرو رجب
ضبط مخبزين لتصرفهما في 13 طن دقيق للسوق السوداء ببني سويف

صورة أرشيفية

ضبطت حملة من مباحث التموين ببني سويف، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم، مخبزين بدائرة بندر بني سويف ومركز سمسطا، لتصرفهما في حصة المخبزين للسوق السوداء.

 وحررت الحملة التي قادها العقيد محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، القضية رقم 2704 جنح قسم بنى سويف لسنة 2018، ضد "محمود. ع. س." 34 سنة، مقيم بندر بنى سويف مدير مخبز بلدي لتصرفه في حصة الدقيق كمية وقدرها 10 طن و700 كيلو دقيق للسوق السوداء.

كما حررت الحملة القضية رقم "2/119"، جنح قسم مباحث التموين لسنة 2018 ضد "خليل. س. ج." 45 سنة، ومقيم مركز سمسطا مدير مخبز بلدي لتصرفه في حصة الدقيق كمية 2طن و350 كيلو.

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