إيفيلين متى: مشروع قناة البط بدمياط نقلة اقتصادية

زارت إيفلين متى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، موقع مشروع "قناة البط" التي تربط بين بحيرة المنزلة وفرع النيل المالح المتصل بالبحر المتوسط من ناحية قرية الخياطة بدمياط، حيث تم استئناف أعمال المشروع من خلال التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط وهيئة الثروة السمكية، بعد إدراج 7.2 مليون جنيه لدفع العمل بالمشروع واستكمال إنهائه.

وأوضحت "متى"، على هامش زيارتها، أن المشروع في مراحله النهائية وجار العمل على وضع اللمسات الأخيرة فيه وتحديد موعد افتتاحه، مشيرة إلى أن المشروع سيخدم مساحة 22 ألف فدان ويعتبر من أهم مشاريع المحافظة على الإطلاق، نظرا لأهميته الاقتصادية والحيوية، كما أن المشروع سيحد من نسبة الأمونيا التى تقتل الأسماك في بحيرة المنزلة.

واستكملت، أنه جار وضع خطة لتكريك بعض المناطق في بحيرة المنزلة لزيادة العمق وحتى تتدفق المياه بسهولة من قناة البط إلى بحيرة المنزلة، بعد أن وصل الأمر في بعض المناطق البحيرة إلى ظهور أرضيتها، جنبا إلى جنب مع إزالة كافة التعديات من البحيرة.

وأردفت، أن المشروع يهدف إلى تجديد وتحسين جودة المياه بمناطق الرطمة وطبل والخياطة وشط جريبة ببحيرة المنزلة بدمياط بمساحة تقريبية 22 ألف فدان لزيادة إنتاجية المزارع السمكية وتحسين بيئة الإنتاج السمكى، وكذلك زيادة الأسماك وتحسين بيئته بمناطق الصيد الحر.

وأشارت إلى أن "قناة البط" سترفع كفاءة مياه بحيرة المنزلة من بداية مثلث الدببة شرق دمياط، وحتى منطقة الرطمة شمال غربى بحيرة المنزلة، بما يحقق تنمية الثروة السمكية فى هذه المنطقة هذا بخلاف أعمال التطوير والتطهير التى يشهدها المسطح المائى لبحيرة المنزلة لإنقاذه.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 20 مليون جنيه، والجهة المنفذة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، الجهة المالكة والممولة للمشروع هيئة الثروة السمكية.