مفكر قبطي: كل مصري نتاج للشخصية اليونانية الرومانية القبطية

قال جمال أسعد، المفكر القبطي، إن أي عيد يكن دوما لكل المصريين، وهو أمر معترف به تاريخيا وواقعيا، موضحا أن كل مصري نتاج للشخصية الحضارية اليونانية الرومانية القبطية الإسلامية.

وأضاف أسعد خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن النظام السياسي متماسك ومرتبط ولا يستطيع أن ينعزل عن الرأي العام، ولا يمكنه تجاهل الشارع، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يتحدى ويركز ويؤكد ويكرس فكرة المواطنة، وعندما يضرب داعش مرتين في ليبيا لأنهم قتلوا الأقباط، تأكيد على المواطنة، وسلوكياته تؤكد كونه رئسيا لكل المصريين.