فنانة سكندرية تهدي محمد صبحي تمثالا بافتتاح "شرم الشيخ للمسرح الشبابي"

أهدت الفنانة السكندرية التشكيلية نسمة دياب، تمثالا للفنان محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته الثالثة، صنعته كنوع من التكريم له.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والفنانة القديرة سميحة أيوب والمخرج المسرحي مازن الغرباوي، الليلة، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الدولي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمسرح من مختلف قارات العالم.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة هشام الدميري، وتديره الفنانة وفاء الحكيم وتديره تنفيذيا الدكتورة إنجي البستاوي.