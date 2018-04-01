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الوطن

رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتفقد سير الدراسة بمعاهد "برق العز"

منذ 8 دقيقة
كتب: صالح رمضان
رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتفقد سير الدراسة بمعاهد "برق العز"

مدير منطقة ادلقهلية الأزهرية يتفقد المعاهد

تفقد الدكتور السيد الجنيدي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، اليوم، سير العملية التعليمية بمعهد برق العز الابتدائي بنين، وشدد على الاهتمام بمستوى الطلاب الضعاف، وتفعيل القرائية لهم، وكرم خلال الزيارة محمد العدل الموجه بالتعليم الابتدائي بإدارة المنصورة التعليمية الأزهرية لما يبذله من جهد خلال اليوم التوجيهي له.

وتوجه بعدها وكيل الوزارة إلى معهدي برق العز الإعدادي الثانوي بنين وبرق العز الإعدادي الثانوي فتيات، وجرى التشديد من فضيلته على شئون الطلاب بكلا المعهدين بتفعيل الفترة القانونية لغياب الطلاب وفصل الطلاب الذين تجاوزوا المدة القانونية للغياب.

واستمرارا لجولاته في الفترة المسائية جرى المرور على النوبتاجية في معاهد فتيات أجا الإعدادي الثانوي، ومعهد أجا الابتدائي، ومعهد بنين السنبلاوين الإعدادي الثانوي.

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