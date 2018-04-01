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الوطن

السعودية.. الجهات الأمنية تتدخل لحماية فتاة في حفر الباطن

منذ 26 دقيقة
كتب: وكالات
السعودية.. الجهات الأمنية تتدخل لحماية فتاة في حفر الباطن

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، الأحد، آخر المستجدات بخصوص فتاة يقال إنها تعرضت للعنف في حفر الباطن. وقال أبا الخيل، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، إن "وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الأ

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، اليوم، آخر المستجدات بخصوص فتاة يقال إنها تعرضت للعنف في حفر الباطن.

وقال أبا الخيل، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، إن "وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية تدخلت لحماية فتاة في حفر الباطن، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأشار إلى أنه "جاري التحقق من تعرضها للعنف؛ للحفاظ على سلامتها، والفتاة ووالدتها حاليا في مقر الوحدة، وبدأت الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية وفقا لنظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية".

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