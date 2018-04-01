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الوطن

خبير عسكري: ترويج المخدرات التجارة السائدة للجماعات الإرهابية

منذ 43 دقيقة
كتب: محمود البدوي
خبير عسكري: ترويج المخدرات التجارة السائدة للجماعات الإرهابية

القوات المسلحة المصرية

أشاد اللواء أركان حرب أحمد يوسف عبدالنبي، مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، ببيان الـ 17 للقوات المسلحة والذي نوه إلى القضاء على 5 تكفيريين في حملة نوعية بالعملية العسكرية "سيناء 2018"، مؤكدًا أن قوات الجيش والشرطة مستمرة في اكتشاف وتدمير مخازن الأسلحة الخاصة بالإرهابيين على الأرض.

وأضاف "عبدالنبي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن تلك العملية توضح أن هدف الجماعات الإرهابية كان واضحًا في جعل مناطق معينة في سيناء قواعد لهم وملاذات آمنة للعناصر الإرهابية، ويوضح أيضًا حجم المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف مصر.

وأشار إلى أن هذا المخطط الإرهابي جرى الاستعداد له والتجهيز له في عهد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجماعات الإرهابية تروج المواد المخدرة وتعتبرها التجارة السائدة بالنسبه لهم.

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