برلمانى: قطر رأس الإرهاب في المنطقة

أكد النائب فوزي الشرباصى، أن قطر تمارس سياسات إرهابية بامتياز تغذي المنطقة بالعنف والدم وتضخ أموالا في شرايين الإرهابيين.

وأشار في بيان اليوم، أن سياسات قطر على مدى السنوات الماضية أدت إلى خسائر فادحة على المستوى العربي كما كلفت الدول العربية الكثير.

وأكد أن قطر رأس الإرهاب في المنطقة ولا يمكن أن يكون هناك رجوع إليها أو تفاوض معها حتى تعود عن سياستها.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، أكد أن ما تعانيه الدول العربية جراء الأعمال الإرهابية يجعل محاربة التطرف والإرهاب فى مقدمة اهتمامات الدول العربية، مشيرا إلى أن السياسات القطرية لا تتسق مع الإجماع العربى لمحاربة الإرهاب.