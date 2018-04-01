تسجيل الدخول

الوطن

برلمانى: قطر رأس الإرهاب في المنطقة

منذ 40 دقيقة
كتب: هبة أمين
برلمانى: قطر رأس الإرهاب في المنطقة

صورة أرشيفية

أكد النائب فوزي الشرباصى، أن قطر تمارس سياسات إرهابية بامتياز تغذي المنطقة بالعنف والدم وتضخ أموالا في شرايين الإرهابيين.

وأشار في بيان اليوم، أن سياسات قطر على مدى السنوات الماضية أدت إلى خسائر فادحة على المستوى العربي كما كلفت الدول العربية الكثير.

وأكد أن قطر رأس الإرهاب في المنطقة ولا يمكن أن يكون هناك رجوع إليها أو تفاوض معها حتى تعود عن سياستها.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، أكد أن ما تعانيه الدول العربية جراء الأعمال الإرهابية يجعل محاربة التطرف والإرهاب فى مقدمة اهتمامات الدول العربية، مشيرا إلى أن السياسات القطرية لا تتسق مع الإجماع العربى لمحاربة الإرهاب.

 

أخبار متعلقة

وزير العدل: مقاومة التطرف الإلكتروني لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب

وزير العدل: مقاومة التطرف الإلكتروني لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب
خالد أبو بكر: وجود قضاة مصريين في الدول العربية يدعو للفخر

خالد أبو بكر: وجود قضاة مصريين في الدول العربية يدعو للفخر
سامح شكرى: تجاوز الإطار الزمنى لاتفاق سد النهضة «مقلق».. والتعثر «غير مريح»

سامح شكرى: تجاوز الإطار الزمنى لاتفاق سد النهضة «مقلق».. والتعثر «غير مريح»
لماذا تتخذ دول الخليج مواقف حاسمة أمام السياسات القطرية ضد مصر؟

لماذا تتخذ دول الخليج مواقف حاسمة أمام السياسات القطرية ضد مصر؟

شكري لـ"موجيريني": الدول الأربع عازمة على تغيير السياسات القطرية

شكري لـ"موجيريني": الدول الأربع عازمة على تغيير السياسات القطرية

التعليقات

الأقباط يحتفلون بـ

أحدث الأخبار

بالفيديو| ابتكار روبوت بحجم "علبه حلوى" صغيرة لجر مقطورات زنة 50 طنا

بالفيديو| ابتكار روبوت بحجم "علبه حلوى" صغيرة لجر مقطورات زنة 50 طنا

سيدة تعيش في قفص زجاجي لمدة 13 عاما بسبب "غسل البطاطا"

سيدة تعيش في قفص زجاجي لمدة 13 عاما بسبب "غسل البطاطا"

عمرو أديب: الانتهاء من قانون المحليات وفي انتظار مناقشة "النواب"

عمرو أديب: الانتهاء من قانون المحليات وفي انتظار مناقشة "النواب"

أحمد خليل: والدي أصيب بسرطان النخاع وتوقع وفاته قبلها بعامين

أحمد خليل: والدي أصيب بسرطان النخاع وتوقع وفاته قبلها بعامين

أستاذ "علوم نظم الأرض": مدينة زويل بيئة حاضنة للبحث العلمي

أستاذ "علوم نظم الأرض": مدينة زويل بيئة حاضنة للبحث العلمي

اختيارات الوطن

مهرّج يترشح فى انتخابات الكونجرس

مهرّج يترشح فى انتخابات الكونجرس

رزق «جلال» من مخلفات هدم «بولاق أبوالعلا»: إن خرب بيت أبوك.. خد لك منه قالب

رزق «جلال» من مخلفات هدم «بولاق أبوالعلا»: إن خرب بيت أبوك.. خد لك منه قالب

كشك فاضى يعطل فرحة «انتصار» بابنتها: 6 سنين مش عارفة أجهزها

كشك فاضى يعطل فرحة «انتصار» بابنتها: 6 سنين مش عارفة أجهزها

«فادى» يتحدى الخجل بالرقص فى وسط البلد

«فادى» يتحدى الخجل بالرقص فى وسط البلد

حلم الذهاب إلى مونديال روسيا يبدأ من الإعلانات: «أنت وحظك»

حلم الذهاب إلى مونديال روسيا يبدأ من الإعلانات: «أنت وحظك»

الأكثر قراءة

عاجل