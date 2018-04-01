أستاذ "علوم نظم الأرض": مدينة زويل بيئة حاضنة للبحث العلمي

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة شابمان، إن البحث العلمي هو قاطرة التنمية، مؤكدًا أن مدينة زويل بيئة حاضنة للبحث العلمي بما توفره كافة الأدوات والتسهيلات للباحثين لإجراء وتنفيذ أبحاثهم.

وأضاف العسكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، شاركت في مؤتمر مصر تستطيع، الذي ناقش ملف الطاقة، كما شاركت في مؤتمر الشيخ العالمي لمناقشة مستقبل التغيرات المناخية، وشاركت في مؤتمر مصر تستطيع مرة أخرى لمناقشة ملف الموارد المائية.