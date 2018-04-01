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الوطن

لميس الحديدي: نسبة الأصوات التي حصل عليها الرئيس تفوق ما كان متوقعا

منذ 45 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
لميس الحديدي: نسبة الأصوات التي حصل عليها الرئيس تفوق ما كان متوقعا

لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقرب من 23 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، بنسبة 97%، يعني أنه لا يزال يحتفظ بكتله قوية تسانده وتساند سياساته.

وأضافت الحديدي، خلال تقديم برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك عدد ضخم جدًا من المصريين يدركوا ما فعله الرئيس "السيسي" ويدركوا حجم الانجازات التي حققها خلال الـ4 سنوات الماضية.

وأشارت إلى أن المصريين وجدوا أن الرئيس يستحق أن يكون معهم للفترة القادمة لتلبية مطالبهم القادمة، مضيفة: صحيح أن عدد الأصوات يقارب من ما حصل عليه الرئيس في انتخابات 2014 ميلاديًا، لكن الظروف تختلف عن ظروف الفترة الماضية.

وتابعت الحديدي، أن النسبة التي حصل عليها الرئيس نسبة جيدة ومحترمة ونزيهة وتفوق ما كان أحد يتوقعه.

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