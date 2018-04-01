طبيب "آمال فريد": حالتها تتحسن وجاهزة للخروج.. "بس هتروح فين"

قال الدكتور أحمد البقري، الطبيب المعالج للفنانة آمال فريد، إن حالتها الصحية تتحسن بشكل يومي، حيث الآن تمكنت من المشي وتدخل الحمام دون مساعدة من أحد، مؤكدًا أن الروح المعنوية لديها مرتفعة للغاية وتتحسن بشكل ملحوظ.

وأضاف " البقري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن حالتها الصحية تسمح لها بالخروج من المستشفى ، مستطردًا: "هي جاهزة للخروج بس هتروح فين، ليها بيت بس دكتور الأمراض النفسية اللي شافها قال مينفعش تقعد لوحدها ولازم حد يرعاها".

وأشار إلى أنه ناشد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، بعلاجها داخل مستشفى القوات المسلحة حتى تكون تحت الملاحظة والمتابعة، أسوة بالفنانة نادية لطفي، حيث إن الدولة ترعى تاريخ الفن ورموزه.