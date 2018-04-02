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الوطن

سمير الجمل مهاجما صافيناز: "بتهز صدرها شمال ويمين بمقياس 10 ريختر"

اليوم AM 01:50
كتب: شريف سليمان
سمير الجمل مهاجما صافيناز: "بتهز صدرها شمال ويمين بمقياس 10 ريختر"

الراقصة صافيناز

علق الكاتب الصحفي سمير الجمل، على إعلان المحامي سمير صبري، اعتزامه تقديم بلاغا ضد الراقصة صافيناز إلى النائب العام، بتهمة ازدراء الأديان، بدعوى ارتداء الحجاب أثناء تقديمها وصلة رقص. 

وقال الجمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "كل الرقاصين الروس بيقلعوا عندنا، عشان عندهم برد في روسيا، وبعدين هي من الأسلحة السوفيتية اللي أخدناها عشان تعمل مشكلة كل شوية". 

وأضاف: "ما ياخدوها في روسيا ويبعتوا لنا 10 سياح روس يصرفوا هنا أحسن، أو رقصاتنا يرقصوا في روسيا عشان يبقى في بيننا علاقات استعراضية". 

وتابع: "الرقاصة دي لما بتتطلع ترقص، بتبقى عاوزة تثير الناس، صافيناز بتهز صدرها شمال ويمين بمقياس 10 ريختر، يا ريت سمير صبري يرقصها واحد ازدراء أديان ويريحنا".

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