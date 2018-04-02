المقرحي: "أوبر" خطر على الأمن القومي.. ومحامٍ: "إلغي السوشيال ميديا"

نشبت مشادة حادة على الهواء، بين اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، وميشيل حليم محامي العاملين بشركتي أوبر وكريم، خلال استضافتهما ببرنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية "دريم".

وقال اللواء فاروق المقرحي، إنه قد يتم استخدام الشركتين لاستهداف بعض الشخصيات العامة، حيث تملك الشركتين البيانات الشخصية لمستخدميها، مضيفًا أنها تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي.

وتابع: "إزاي أخلي شركة مقرها خارج البلاد عندها كل المعلومات دي، مين اللي قال الكلام ده".

فرد عليه محامي العاملين بشركتي أوبر وكريم: "إلغي السوشيال ميديا، لأنها تحصل على البيانات الشخصية للمستخدمين، ورغم ذلك فلم يصدر أي تقرير أمني يحذر من خطورة أوبر وكريم على الأمن القومي".