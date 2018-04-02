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الوطن

عبدالله السناوي: رئيس الحكومة المقبلة قد تكون وزيرة حالية

اليوم AM 01:58
كتب: محمود البدوي
عبدالله السناوي: رئيس الحكومة المقبلة قد تكون وزيرة حالية

عبد الله السناوي

قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لم يكن له خبرة سياسية سابقة، ولكنه يتمتع بلطف إنساني، وهناك تقدم في مستوى أدائه، موضحًا أن مشكلة حكومة شريف إسماعيل بالكامل أنه ليس بها سياسيين.

وأضاف السناوي، خلال حواره في برنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه يعتقد من وجهة نظره، ويتردد في الوقت ذاته أسماء نسائية لخلافة شريف إسماعيل في الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه يفضل ذلك، موضحًا أن هناك وزيرتين في الحكومة الحالية يصلحون لتلك المهمة.

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