"الشباب المصري للتنمية" يعلن تقرير مرصد متابعة الانتخابات الخميس

يعقد مجلس الشباب المصري للتنمية، برئاسة محمد ممدوح، مؤتمرا صحفيا، مساء الخميس المقبل، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، لإعلان نتائج تقرير المرصد الإعلامي للانتخابات الرئاسية 2018.

وقال الإعلامي مصطفى العناني، مدير المرصد الإعلامي للانتخابات، إن ما قام به شباب الراصدين يعد عملا وطنيا رائدا، بذل فيه الشباب جهدا كبيرا أسفر عن رصد وتجميع كل ما تعرض له الرأي العام المصري من عمليات نفسية، وحرب إعلامية بغرض إفساد الانتخابات والتأثير على إرادة الناخب المصري، والحشد في اتجاه المقاطعة، وهو ما قابله المصريون بوعي كبير أذهل العالم.