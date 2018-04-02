"التموين": سعر اللحوم في رمضان 85 جنيها والفراخ 17.. و"ده تعهد حكومي"

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن معرض "أهلا رمضان" سيتم افتتاحه قبل شهر رمضان بوقت مناسب، ويكون تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن المعرض سيتضمن كل احتياجات الشعب المصري من الأكل، ومتوقع أن يزوره أكثر من 2 مليون مواطن.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة"، أنه سيتم توفير السلع بأسعار جيدة وتناسب احتياجات المصريين، موضحًا أن أسعار اللحوم لن تزيد عن 85 جنيها، وأسعار الدواجن 17 جنيها، وهذا تعهد حكومي، ولتر زيت عباد الشمس سعره 20 جنيها.

وتابع: "الأسرة المصرية هي المستفيد في الآخر".