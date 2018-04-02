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الوطن

مؤسس "الإرادة المصرية": المجتمع بالكامل مسؤول عن احتضان الشباب

منذ 56 دقيقة
كتب: دعاء نادي
مؤسس "الإرادة المصرية": المجتمع بالكامل مسؤول عن احتضان الشباب

حسين ابو العطا

قال الدكتور حسين أبو العطا، مؤسس حملة "الإرادة المصرية"، إن نسبة كبيرة من جيل الشباب الحالي فاقد للأمل وللصبر وللثقة، ويحتاج إلى تأهيل.

وأوضح أبوالعطا، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "LTC"، أنه نتيجة لتجريف الأخلاق المصرية خلال الأربعين عاما الماضية، والظروف التي مرت بها مصر، فإن الشعب بحاجة إلى تأهيل.

وأضاف مؤسس حملة الإرادة المصرية، أن الشباب وقود الإنتاج في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن جميع الهيئات والمجتمع بالكامل مسؤول عن احتضان الشباب.

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