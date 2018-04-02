مقتل تاجري مخدرات وإصابة ضابطي شرطة في اشتباكات بسوهاج

شهدت قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم بسوهاج اشتباكات عنيفة مساء أمس بين تجار مواد مخدرة وقوات الشرطة عقب تنفيذ حملة أمنية من وحدة مباحث مركز أخميم استهدفت أحد دواليب تجار المخدرات، وأسفرت الاشتباكات عن مصرع 2 من تجار المواد المخدرة وإصابة آخر، بينما أصيب ضابطان من قوة وحدة مباحث المركز بطلقات نارية وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقيادات الأمن العام لمكان الواقعة.

وبحسب مصدر أمني، نفذ ضباط مباحث أخميم حملة استهدفت أحد دواليب المخدرات بقرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم وفور وصول القوات بادرهم تجار المخدرات بإطلاق وابل من الأعيرة النارية وردت القوات على مصدر النيران.

ونتج عن الاشتباكات مقتل كل من نادر فتحي البدري أحمد، عامل، مطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى قضيتين "سلاح ناري – سرقة بالإكراه"، وبسام كمال الديب أبو العز، عامل، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين "قتل -حيازة سلاح ناري بدون ترخيص"، وإصابة عبد الرحمن علي عبد العزيز، عامل، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين "سرقة دراجة بخارية – سرقة بالإكراه "تم نقله لتلقى العلاج بمستشفى سوهاج الجامعى تحت الحراسة اللازمة"، وضبط بحوزتهم 4 بنادق، كمية من جوهر مخدر الحشيش.

وأصيب ضابطان، بينهما النقيب محمد عبد البديع، معاون مباحث مركز أخميم، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي حيث خضعا لعمليات جراحية.

وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالمنطقة، وانتقلت قيادات مديرية الأمن وتم الدفع بعدد من المدرعات والمجموعات القتالية والتشكيلات الأمنية ويجري تمشيط المنطقة للبحث عن باقي المطلوب وفرضت القوات طوقا أمنيا علي المنطقة وتم غلق مداخل ومخارج القرية.