"ثقافة المنيا" تنظم حفل اليوم العالمي للكتاب بمسرح مديرية "التعليم"

تحتفل إدارة الشؤون الثقافية بفرع ثقافة المنيا، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، باليوم العالمي للكتاب، بمسرح مديرية التربية والتعليم.

يتضمن الحفل فقرة فنية للطفل، وتكريم الفائزين في مسابقة مبدعي المستقبل بعنوان "محافظتي جميلة"، بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة، والإدارة العامة للموهوبين بوزارة التربية والتعليم.

وشملت موضوعات المسابقة مجالات "إلقاء الشعر، القصة، المقال، والرسم" وفاز فيها 37 متسابقا، سيمنح كل فائز شهادة تقدير، وكذا سيتم تكريم المشرفين القائمين علي نجاح هذا النشاط في حضور شخصيات عامة بالمحافظة، وستنشر الأعمال الفائزة في سلسلة كاتب ورسام التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.