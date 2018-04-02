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الوطن

الإعصار جوزي يخلّف أربعة قتلى على الأقل في فيجي

اليوم AM 05:41
كتب: أ ف ب
الإعصار جوزي يخلّف أربعة قتلى على الأقل في فيجي

آثار إعصار فيجي

أدى الإعصار جوزي الذي ضرب جزيرة فيجي إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وفقدان خامس، في حين لا تزال الفيضانات تغمر مساحات واسعة في الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية الاثنين.

ومن أبرز المناطق المتضررة مدينة "نادي" السياحية التي غمرت الفيضانات الجزء الأكبر منها بسبب الرياح العاتية التي رافقت الإعصار وبلغت سرعتها 100 كلم/ساعة.

وقال المسؤول في الشرطة ليفاي دريو لموقع فيجي فيلدج الإخباري المحلي إن مياه الفيضانات جرفت خمسة أشخاص "تم العثور على جثث أربع منهم" في حين لا يزال جاريا البحث عن الخامس المفقود وهو شاب عمره 19 عاما.

وبحسب المكتب الوطني لإدارة الكوارث فقد تم إيواء أكثر من ألف شخص في مراكز إخلاء، في حين لا يزال الأرخبيل في حالة إنذار بسبب استمرار خطر الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

وأظهرت صور ومشاهد فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مياه الفيضانات وقد غمرت الشوارع والطرقات وحولتها إلى بحيرات تنتشر وسطها السيارات والمباني التي غمرتها المياه.

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