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الوطن

فيلم "آه" يحصد جائزة أفضل فيلم ثاني بمهرجان بابل السينمائي في العراق

اليوم AM 08:26
كتب: أحمد حامد دياب
فيلم "آه" يحصد جائزة أفضل فيلم ثاني بمهرجان بابل السينمائي في العراق

المخرج مهند دياب

حصد فيلم "آه" للمخرج مهند دياب، جائزة أفضل فيلم ثاني مناصفة مع فيلم "الأنفاس الأخيرة" من العراق، في المسابقة الرسمية الدولية لمهرجان جامعة بابل السينمائي الدولي.

ويعد فيلم "آه" من الأعمال الروائية القصيرة التي يقدمها المخرج مهند دياب، والتي جاءت على خلفية مشاركته كأول عربي ومصري في مختبر دولي وسينمائي بفرنسا، وقام بتصوير الفيلم هناك.

وحصد فيلم "آه" العديد من الجوائز، حيث حصد مؤخرا جائزة أفضل فيلم بمهرجان دلهي السينمائي الدولي بالهند، وجائزة تهارقا الدولية للسينما والفنون في السودان، وأيضا حصد عدة جوائز منها جائزة أحسن مونتاج، وأحسن تمثيل، وأيضا جوائز أفضل فيلم بمهرجان بن جرير السينمائي الدولي بالمغرب، وتكريم بمهرجان سطيف بالجزائر، وشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان شيلسيا السينمائي الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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