"الإسكان" تضم عقارا بـ"رمسيس" لسجل المباني ذات الطراز المتميز

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإضافة العقار رقم 25 بشارع رمسيس في حي مصر الجديدة لسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة.

وجاء ذلك بناء على كتاب من محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد للوزير، وما عرضته رئيس اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المباني ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات على الوزير.