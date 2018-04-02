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الوطن

"نيابة سوهاج" تحبس "قاتلة ابنتها" 4 أيام على ذمة التحقيق

منذ 12 دقيقة
كتب: خالد الغويط
"نيابة سوهاج" تحبس "قاتلة ابنتها" 4 أيام على ذمة التحقيق

صورة ارشيفية

أمرت نيابة طما في سوهاج، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتلت ابنتها المتزوجة، والمقيمة معها في المنزل خنقًا، عقب طلبها الخروج في وقت متأخر من الليل.

واعترفت المتهمة في التحقيقات أمام النيابة العامة، بأنها جذبتها من "الإيشارب" الذي ترتديه فسقطت على الأرض، ما أسفر عن وفاتها ولم تكن تقصد قتلها.

وتلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة طما، من المستشفى المركزي بوصول "رندا.ج.م" 29 عاما، "جثة هامدة"، وبسؤال والدتها "صباح.م.ب" 50 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية قررت بأنها فوجئت بابنتها في حالة إعياء شديد وتوفيت عقب نقلها للمستشفى.

وأضافت أنها تقيم معها منذ نحو عام لوجود خلافات عائلية مع زوجها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود رغاوٍ دموية من الأنف وصدفة العين غير مكتملة الاتساع، وأن الوفاة حدثت نتيجة تناول مادة سامة غير معلومة أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وحجز والدة المجني عليها في ديوان المركز.

أفاد تقرير الطبيب الشرعي بأن سبب الوفاه "إسفكسيا الخنق وكسر بالعظم اللامي"، وتوصلت تحريات وحدة مباحث المركز إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجني عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1306 إداري المركز وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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