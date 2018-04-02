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الوطن

المحرصاوي يفتتح معرض "إبداع" بـ"الدراسات الإسلامية" في الإسكندرية

منذ 8 دقيقة
كتب: عبد الوهاب عيسى
المحرصاوي يفتتح معرض "إبداع" بـ"الدراسات الإسلامية" في الإسكندرية

جانب من الزيارة

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بزيارة تفقدية لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية، وعقد خلالها لقاء مفتوحا مع طالبات الكلية بحضور الدكتورة نادية الحناوي عميدة الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

وقال بيان المركز الإعلامي بالجامعة، إن رئيس الجامعة حث الطالبات على السعي خلف النجاح والتفوق والإبداع، وتعميق الانتماء لجامعة الأزهر الشريف تلك المؤسسة التعليمية العريقة.

وأكد البيان، في كلمته، أن جامعة الأزهر حريصة كل الحرص على مستقبلهن وتوفير كل السبل لمساعدتهن في تحصيلهن العلمي بشكل متميز، داعيا جميع طلاب وطالبات جامعة الأزهر إلى نشر ثقافة الاعتدال والمحبة والتسامح في أسرهم ومجتمعهم المحيط.

ونبه رئيس الجامعة، طالبات الكلية بضرورة البعد عن الشائعات وعدم الانسياق ورائها، والحذر من مروجي الفتن، موضحا أن طالبات الأزهر دائما كن نماذج مضيئة ومشرفة محليا وعالميا.

وافتتح رئيس الجامعة خلال الزيارة، معرض "إبداع" الذي نظمه طالبات الكلية، وضم أعمال ومشغولات إبداعية للطالبات المشاركات، مشيدا بما لمسه على أرض الواقع في الكلية من انضباط وانتظام للعملية التعليمية.

وأوضح أن الجامعة قررت إنشاء وحدة لرعاية المبدعين من طلاب وطالبات الجامعة ورعايتهم وتقديم كل سبل الدعم الممكنة بهدف استثمار الطاقات الإبداعية لهم.

وأعلن رئيس الجامعة، أنه من المقرر قريبا تدشين معرض كبير يضم إبداعات جميع طلاب وطالبات الأزهر تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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