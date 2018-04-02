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الوطن

وصول وسفر 1309 ركاب بمينائي سفاجا والغردقة

منذ 3 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
وصول وسفر 1309 ركاب بمينائي سفاجا والغردقة

ارشيفية

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال 3 سفن "عمان، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس"،  وعلى متنها 251 راكبا و166 شاحنة بضائع، و7 شاحنات عفش ركاب، و25 سيارة، كما تغادر السفينتين "مسرة والنوى اكسبريس"، وعلى متنهما 250 راكبا و71 شاحنة و7 سيارات.

فيما شهد الميناء أمس، مغادرة 3 سفن وهي: "عمان، الحرية 2، بوسيدون اكسبريس"، وعلى متنها 285 راكبا و176 شاحنة بضائع و8 سيارات. 

ويشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة "القاهرة" وعلى متنها 232 راكبا و36 سيارة، بينما شهد الميناء أمس مغادرة العبارة "القاهرة" وعلى متنها 291 راكبا و13 سيارة.

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