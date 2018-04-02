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"الأمم المتحدة": بدء عودة لاجئي إفريقيا الوسطى إلى بلادهم

منذ 3 دقيقة
كتب: وكالات
"الأمم المتحدة": بدء عودة لاجئي إفريقيا الوسطى إلى بلادهم

صورة أرشيفية

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الإثنين، أنّ 650 من لاجئي إفريقيا الوسطى في جمهورية كونغو الديمقراطية، بدأوا بالعودة إلى بلادهم.

وأوضحت المفوضية، في بيان، أنّ اللاجئين وصلوا إلى مدينة مونغومبا، جنوب غربي إفريقيا الوسطى، وأنّ عودتهم كانت طواعيةً، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضافت المفوضية أنّ عودة اللاجئين جرت بالتنسيق مع حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى.

فيما قال هينري وانزيت وزير الأمن العام، إنّ الحكومة خططت لعودة 650 لاجئا إلى البلاد، وأنّ 100 منهم وصلوا إلى مدينة مونغومبا.

وأضاف وانزيت أنّ عودة اللاجئين، يشير إلى بدء إرساء الأمن والاستقرار والسلام في إفريقيا الوسطى، وأنّ حكومة بلاده ستعمل منذ الآن على توفير عودة جميع اللاجئين إلى ديارهم.

وبحسب معطيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإنّ جمهورية كونغو الديمقراطية، تستضيف حالياً نحو 33 ألف لاجئ من إفريقيا الوسطى.

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