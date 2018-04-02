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العراق يدعو كوبا إلى معالجة ملف الديون المترتبة عليها

منذ 21 دقيقة
كتب: وكالات
العراق يدعو كوبا إلى معالجة ملف الديون المترتبة عليها

العراق

دعا العراق كوبا إلى معالجة ملف الديون العراقية المترتبة في ذمة الأخيرة، وتوقيع مذكرات تفاهم في مختلف المجالات على رأسها الاستثمار وإعادة إعمار المدن لا سيما المحررة من سيطرة الإرهاب. 

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن وزيرها إبراهيم الجعفري، دعا سفير كوبا الجديد، ألكسيس باندريش فيجا، للتعاون في معالجة ملف الديون العراقية المترتبة في ذمة كوبا. 

وذكرت الخارجية أن الجعفري تسلم نسخة من أوراق ألكسيس باندريش فيغا، سفير كوبا الجديد غير المقيم في بغداد، ودعاه أيضا إلى أهمية التعاون العلمي والثقافي بين بغداد وهافانا العاصمة الكوبية، وتوقيع مذكرات التفاهم في مختلف المجالات.

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